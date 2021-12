Coronavirus, 677 nuovi casi positivi e due decessi (Di sabato 4 dicembre 2021) I ricoverati sono 295 (uno in più rispetto al giorno precedente), di cui 49 in terapia intensiva (uno in più). Ecco i dati del 4 dicembre Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 4 dicembre 2021) I ricoverati sono 295 (uno in più rispetto al giorno precedente), di cui 49 in terapia intensiva (uno in più). Ecco i dati del 4 dicembre

