Corona virus: Italia, 223718 attualmente positivi a test (+7564 in un giorno) con 134152 decessi (75) e 4736202 guariti (8988). Totale di 5094072 casi (16632) Dati della protezione civile: effettuati 636592 tamponi (Di sabato 4 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 223718 attualmente positivi a test (+7564 in un giorno) con 134152 decessi (75) e 4736202 guariti (8988). Totale di 5094072 casi (16632) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 636592 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 4 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(75) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Sergio64221 : A quelli che si scandalizzano l influenza A e B il richiamo è annuale spiegatemi perchè dovrebbe essere diverso… - GufoItaliano : @KrapulaPhD @la__lavi L'ADE è riconducibile a tre tipi di virus, non di vaccini. Nei corona, in caso di infezione,… - La_Lore1980 : RT @GufoItaliano: @la__lavi I coronavirus condividono con dengue e zika l'effetto ADE (si attiva diversamente in ciascun virus) Ciò signifi… - PoojanP08930693 : RT @poojansahil: All the Corona virus organisms in India: ' #??_????_?????????_??_???? ' - Gianfra91558092 : RT @GufoItaliano: @la__lavi I coronavirus condividono con dengue e zika l'effetto ADE (si attiva diversamente in ciascun virus) Ciò signifi… -