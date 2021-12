Corona: “Mastella presenta il partitino nazionale ma ci parli dei voti casertani…” (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Gabriele Corona, esponente del movimento “Altra Benevento è possibile” in merito alla vicenda dei voti ‘casertani’ ottenuti da Clemente Mastella durante le ultime elezioni regionali: “Mastella ha presentato il suo nuovo partitino nazionale, come aveva annunciato dopo le elezioni europee e regionali che lo hanno visto trionfare anche in provincia di Caserta. Però non vuole commentare le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono affari di ditte casertane nel Sannio. Sarebbe utile un intervento dell’assessore Antonella Tartaglia Polcini Clemente Mastella ha presentato oggi a Roma il suo ennesimo partitino, “Noi di Centro” che pensa di essere “decisivo” per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Gabriele, esponente del movimento “Altra Benevento è possibile” in merito alla vicenda dei‘casertani’ ottenuti da Clementedurante le ultime elezioni regionali: “hato il suo nuovo, come aveva annunciato dopo le elezioni europee e regionali che lo hanno visto trionfare anche in provincia di Caserta. Però non vuole commentare le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono affari di ditte casertane nel Sannio. Sarebbe utile un intervento dell’assessore Antonella Tartaglia Polcini Clementehato oggi a Roma il suo ennesimo, “Noi di Centro” che pensa di essere “decisivo” per ...

