Coppia di buchi neri vicini alla Terra | la preoccupante e spettacolare scoperta di Hubble

(Di sabato 4 dicembre 2021) Solo utilizzando gli strumenti adeguati, tra cui spuntano il Very Large Telescope dell’ESO e l’Space Telescope, gli astronomi hanno potuto individuare e scoprire per la prima volta il sistema binario disupermassicci più vicinomai visto prima. Si fonderanno in unico buco nero entro i prossimi 250 milioni di anni. E lo spettacolo, tutt’ora, è sconvolgentemente bello. la fantastica foto di- ComputerMagazine.itUn gruppo di astronomi, grazie al MUSE, uno strumento instto sul Very Large Telescope dell’European Southern Observatory in Cile, ha studiato e confermato dopo diverso tempo, l’esistenza delladisupermassicci più vicina...