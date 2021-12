Coppa Davis: Russia o Germania, chi sfiderà la Croazia per il titolo? Live dalle 13 (Di sabato 4 dicembre 2021) Definite le scelte per la seconda semifinale di Coppa Davis. Si parte alle 13 alla Madrid Arena, con diretta integrale su SuperTennis. Di fronte Russia e Germania che si giocano un posto nella finale ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Definite le scelte per la seconda semifinale di. Si parte alle 13 alla Madrid Arena, con diretta integrale su SuperTennis. Di fronteche si giocano un posto nella finale ...

