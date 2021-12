Coppa Davis, Andrey Rublev demolisce Koepfer e avvicina la Russia alla finale (Di sabato 4 dicembre 2021) Andrey Rublev ha liquidato Dominik Koepfer con un perentorio 6-4, 6-0 in appena 50 minuti di gioco e ha portato la Russia in vantaggio per 1-0 nella semifinale di Coppa Davis contro la Germania. Il 24enne si è imposto nettamente sul cemento indoor di Madrid (Spagna), chiudendo la pratica senza alcun problema e riscattandosi delle prestazioni non propriamente brillanti offerte durante la massima competizione tennistica per Nazionali (ha vinto due incontri sue tre nell’ultima settimana, ma sempre soffrendo). Il numero 5 del mondo ha surclassato il numero 54 del ranking ATP in maniera perentoria, strappandogli il servizio nel terzo game del primo set e non concedendo mai palle break in tutto l’incontro, concretizzando prontamente le tre avute nella seconda frazione. ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)ha liquidato Dominikcon un perentorio 6-4, 6-0 in appena 50 minuti di gioco e ha portato lain vantaggio per 1-0 nella semidicontro la Germania. Il 24enne si è imposto nettamente sul cemento indoor di Madrid (Spagna), chiudendo la pratica senza alcun problema e riscattandosi delle prestazioni non propriamente brillanti offerte durante la massima competizione tennistica per Nazionali (ha vinto due incontri sue tre nell’ultima settimana, ma sempre soffrendo). Il numero 5 del mondo ha surclassato il numero 54 del ranking ATP in maniera perentoria, strappandogli il servizio nel terzo game del primo set e non concedendo mai palle break in tutto l’incontro, concretizzando prontamente le tre avute nella seconda frazione. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa Davis: Djokovic non basta, la Croazia in finale. Serbia piegata 2-1, decisivo il punto nel doppio di Mektic-P… - Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - schtennis : @lorenzofares Belle partite se ne vedono, ma l'epicità di quel contesto è stata messa da parte come non contasse ni… - schtennis : @lorenzofares L'uomo dal dritto più brutto del mondo può chiudere una semifinale di Davis in meno di due ore nette.… -