Coppa Davis 2021 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ile glidelledella, nuova edizione dello storico torneo per selezioni nazionali relativo al tennis. Sono rimasti solamente quattro team a contendersi l’ambita insalatiera ed è tempo di volare tutti a Madrid per le final four. Due, due pass per l’atto conclusivo in palio. Chi avrà la meglio? Di seguito tutti gli, compiutamente chiariti dopo gli scontri validi per i quarti di finale.Venerdì 3 dicembre – Ore 16.00 MADRID: Prima semifinale: CROAZIA vs SERBIA 2-1 Sabato 4 dicembre – Ore 13.00 MADRID: Seconda semifinale: GERMANIA vs RUSSIA 1-2 SportFace.