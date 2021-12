Coppa Davis 2021, Rublev asfalta Koepfer e porta la Russia avanti 1-0 contro la Germania (Di sabato 4 dicembre 2021) È durata solo 49? la prima partita della semifinale Russia-Germania di Coppa Davis 2021 tra Andrey Rublev e Dominik Koepfer. 6-4 6-0 per il tennista russo che ha letteralmente impartito una lezione di tennis all’avversario odierno. Adesso toccherà a Daniil Medvedev completare l’opera per portare la Russia in finale contro la Croazia. Parte subito in discesa il match per Rublev che conquista il break nel terzo game del primo set. Break che risulterà decisivo per le sorti del set appunto. Koepfer non è mai in grado di raggiungere nemmeno i vantaggi sul servizio del russo e il primo set si chiude 6-4 in soli 27? di gioco, frutto di game rapidi da parte di entrambi. Il secondo set è ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) È durata solo 49? la prima partita della semifinaleditra Andreye Dominik. 6-4 6-0 per il tennista russo che ha letteralmente impartito una lezione di tennis all’avversario odierno. Adesso toccherà a Daniil Medvedev completare l’opera perre lain finalela Croazia. Parte subito in discesa il match perche conquista il break nel terzo game del primo set. Break che risulterà decisivo per le sorti del set appunto.non è mai in grado di raggiungere nemmeno i vantaggi sul servizio del russo e il primo set si chiude 6-4 in soli 27? di gioco, frutto di game rapidi da parte di entrambi. Il secondo set è ...

