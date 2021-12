Coppa Davis 2021, la Russia sfida la Germania per un posto in finale (Di sabato 4 dicembre 2021) Si disputerà oggi a Madrid la seconda semifinale della Coppa Davis 2021. Ad affrontarsi per un posto in finale saranno quest’oggi alle 13.00 la RTF e la Germania. La vincente di questo match sfiderà poi nell’ultimo atto del torneo la Croazia, uscita trionfante ieri per 2-1 dalla partita contro la Serbia di Novak Djokovic. Percorso netto fin qui per le squadre di Shamil Tarpischev e Michael Kohlmann. Russia e Germania hanno infatti chiuso in prima posizione i loro gironi e hanno poi avuto la meglio rispettivamente sulla Svezia (per 2-0) e sulla Gran Bretagna (per 2-1) nei quarti di finale, conquistando così un posto tra le migliori quattro della competizione a squadre più importante della stagione. A ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Si disputerà oggi a Madrid la seconda semidella. Ad affrontarsi per uninsaranno quest’oggi alle 13.00 la RTF e la. La vincente di questo match sfiderà poi nell’ultimo atto del torneo la Croazia, uscita trionfante ieri per 2-1 dalla partita contro la Serbia di Novak Djokovic. Percorso netto fin qui per le squadre di Shamil Tarpischev e Michael Kohlmann.hanno infatti chiuso in prima posizione i loro gironi e hanno poi avuto la meglio rispettivamente sulla Svezia (per 2-0) e sulla Gran Bretagna (per 2-1) nei quarti di, conquistando così untra le migliori quattro della competizione a squadre più importante della stagione. A ...

