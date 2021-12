Coppa Davis 2021, Krawietz e Puetz regalano il punto della bandiera alla Germania: Russia ko nel doppio (Di sabato 4 dicembre 2021) La finale di Coppa Davis 2021 vedrà contrapposte Russia e Croazia, ma nell’ultimo match odierno è la Germania a conquistare il punto della bandiera contro nel doppio contro la Russia. Il duo composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz, infatti, supera in tre set 6-4 3-6 6-4 Aslan Karatsev e Karen Khachanov, addolcendo (se così si può dire) la sconfitta in semifinale. Nella giornata di domani ci sarà l’appuntamento con lo scontro decisivo tra Russia e Croazia, che tenteranno di aggiudicarsi la vittoria. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) La finale divedrà contrappostee Croazia, ma nell’ultimo match odierno è laa conquistare ilcontro nelcontro la. Il duo composto da Kevine Tim, infatti, supera in tre set 6-4 3-6 6-4 Aslan Karatsev e Karen Khachanov, addolcendo (se così si può dire) la sconfitta in semifinale. Nella giornata di domani ci sarà l’appuntamento con lo scontro decisivo trae Croazia, che tenteranno di aggiudicarsi la vittoria. SportFace.

