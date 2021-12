Convocati Venezia, le scelte di Zanetti per il derby con il Verona (Di sabato 4 dicembre 2021) Convocati Venezia, la lista dei calciatori a disposizione di Paolo Zanetti per il derby di domani sera contro il Verona Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha diramato la lista dei Convocati per la gara con il Verona. Portieri: Bruno Bertinato, Luca Lezzerini, Sergio Romero Difensori: Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), la lista dei calciatori a disposizione di Paoloper ildi domani sera contro ilPaolo, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara con il. Portieri: Bruno Bertinato, Luca Lezzerini, Sergio Romero Difensori: Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke L'articolo proviene da Calcio News 24.

