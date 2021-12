Convocati Napoli per la sfida all’Atalanta | la decisione su Ruiz e Insigne

Advertising

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli, i convocati di Napoli – Atalanta: la decisione su F… - MaccariLeonardo : RT @DiMarzio: Verso #NapoliAtalanta, i convocati e la probabile formazione del @sscnapoli - DiMarzio : Verso #NapoliAtalanta, i convocati e la probabile formazione del @sscnapoli - MondoNapoli : SSC NAPOLI - I convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta - - Fantacalcio : Napoli, i convocati per l'Atalanta: out Insigne e Fabian Ruiz -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Napoli

SSC Napoli

... anzi si può dire che oggi, alla luce dello scontro diretto di, si gioca una chance ... Le scelte di Colantuono invece ruotano attorno alle condizioni di Ribery, di nuovo tra ima non ......detto 'poche speranze di averli a disposizione' e infatti non ci sono nella lista dei. ...naturalmente Barella mentre in attacco riecco Dzeko dall'inizio in tandem con Lautaro Martinez-...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara di questo pomeriggio contro l’Atalanta. Confermate le esclusioni di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Lo spagnolo ...Dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo, il Napoli deve ritrovare il successo per difendere il primo posto. Dall'altra parte però ci sarà un'Atalanta in ottima forma che ar ...