Convocati Fiorentina, le scelte di Italiano verso il Bologna: fuori in tre, torna Pulgar

Convocati Fiorentina, la lista di Vincenzo Italiano per la sfida con il Bologna. Tre assenze, ma torna a disposizione Pulgar Vincenzo Italiano, mister della Fiorentina, ha diramato la lista dei Convocati per il Bologna. fuori Nastasic, Castrovilli e Dragowski, torna a disposizione Pulgar. Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Odriozola, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Maleh, Pulgar, Saponara, Torreira. Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Sottil, Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

