Convocati Bologna, le scelte di Mihajlovic per la Fiorentina: fuori in quattro (Di sabato 4 dicembre 2021) Convocati Bologna, mister Mihajlovic ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la partita contro la Fiorentina Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato l'elenco dei Convocati per la gara con la Fiorentina. fuori Mbaye, Schouten e Kingsley ed Arnautovic, torna Bonifazi. Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Medel, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk. L'articolo proviene da Calcio News 24.

