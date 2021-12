Controcorrente – Prima serata, le anticipazioni di domani 5 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) : super green pass, il business dei certificati verdi falsi e il caso Ciro Grillo Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà ospite di Veronica Gentili – domani, domenica 5 dicembre, in Prima serata, su Retequattro – a “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale. domani sera a #Controcorrente – Prima serata, insieme ai nostri ospiti ascolteremo le testimonianze dei No Vax pentiti, le esclusive sul caso Ciro Grillo e tanto altro. Vi aspettiamo dalle 21.26 con @gentilivero sempre su #Rete4! pic.twitter.com/D2HOPlvln9 — ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 dicembre 2021) : super green pass, il business dei certificati verdi falsi e il caso Ciro Grillo Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà ospite di Veronica Gentili –, domenica 5, in, su Retequattro – a “”, il programma di approfondimento targato Videonews che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale.sera a #, insieme ai nostri ospiti ascolteremo le testimonianze dei No Vax pentiti, le esclusive sul caso Ciro Grillo e tanto altro. Vi aspettiamo dalle 21.26 con @gentilivero sempre su #Rete4! pic.twitter.com/D2HOPlvln9 — ...

Chico704 : @RinnovoGigio Vado controcorrente: la prima, tanto a raggiungere il secondo obiettivo prima o poi c'è la faranno da… - Controcorrentv : Domani sera a #Controcorrente - Prima Serata, insieme ai nostri ospiti ascolteremo le testimonianze dei No Vax pent… - Gian59342003 : RT @AStramezzi: Che ne dite domani Domenica 24 in prima serata a ControCorrente su Rete4, vado a fare un altro “uno contro tutti” e a reinc… - LaBombetta76 : @AlessiaBlack01 @MattiaWaTardis Strano, perchè quelli che continuano a ribadire di essere 'i lupi', quelli che vann… - lancer_to : Vado controcorrente su Beto, c'è ne sono stati tanti di attaccanti in Italia che hanno dominato per una pura questi… -