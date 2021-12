Contrasto alla violenza maschile contro le donne, ecco cosa prevede il ddl delle sei ministre (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che inasprisce le pene per chi commette violenza sulle donne. Il testo è opera delle ministre Elena Bonetti alle Pari Opportunità (... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che inasprisce le pene per chi commettesulle. Il testo è operaElena Bonetti alle Pari Opportunità (...

