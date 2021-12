Contagi e morti, prima frenata nonostante Omicron? Bollettino, nuovi dati sul vaccino: "Ecco cosa succede nei primi 5 mesi" (Di sabato 4 dicembre 2021) Lieve calo di casi giornalieri di Covid rispetto a ieri, nonostante siano stati di più i tamponi analizzati. Una piccola buona notizia, che conferma il fatto che la situazione epidemiologica dell'Italia è ancora sotto controllo, soprattutto in relazione a quella della Germania, dei Paesi confinanti e di quelli dell'Est europeo. I primi casi di variante Omicron stanno emergendo anche sul nostro territorio nazionale, ma per ora non ci sono motivi di allarme. Il Bollettino di oggi, sabato 4 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 16.632 Contagiati, 8.988 guariti e 75 morti a fronte di 636.592 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,6 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono quindi aumentati i tamponi (circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Lieve calo di casi giornalieri di Covid rispetto a ieri,siano stati di più i tamponi analizzati. Una piccola buona notizia, che conferma il fatto che la situazione epidemiologica dell'Italia è ancora sotto controllo, soprattutto in relazione a quella della Germania, dei Paesi confinanti e di quelli dell'Est europeo. Icasi di variantestanno emergendo anche sul nostro territorio nazionale, ma per ora non ci sono motivi di allarme. Ildi oggi, sabato 4 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 16.632ati, 8.988 guariti e 75a fronte di 636.592 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,6 per cento (-0,3 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono quindi aumentati i tamponi (circa ...

