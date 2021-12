Conferenza stampa Zanetti: «Abbiamo subito il contraccolpo del ko con l’Atalanta» (Di sabato 4 dicembre 2021) Conferenza stampa Zanetti, il tecnico del Venezia ha analizzato davanti ai giornalisti il derby di domani con il Verona Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha analizzato in Conferenza stampa il derby con il Verona. Le parole ripresa da tmw. INDISPONIBILI – «Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo è a casa con la febbre, vediamo se domattina ne avrà ancora. Sigurdsson no, Maenpaa è a casa con il mal di schiena. Gli altri ci sono tutti». MANCANZA DI CERTEZZE – «E’ un pensiero reale, per quello che ho visto questi giorni vi dico che temo questa cosa. Ho visto una squadra che ha subito un contraccolpo, sto lavorando molto su questo aspetto, soprattutto per il tipo di squadra che siamo, con tanti giovani, con dei leader ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), il tecnico del Venezia ha analizzato davanti ai giornalisti il derby di domani con il Verona Paolo, allenatore del Venezia, ha analizzato inil derby con il Verona. Le parole ripresa da tmw. INDISPONIBILI – «Recuperiamo Ebuehi, per Okereke e Vacca è più sì che no. Modolo è a casa con la febbre, vediamo se domattina ne avrà ancora. Sigurdsson no, Maenpaa è a casa con il mal di schiena. Gli altri ci sono tutti». MANCANZA DI CERTEZZE – «E’ un pensiero reale, per quello che ho visto questi giorni vi dico che temo questa cosa. Ho visto una squadra che haun, sto lavorando molto su questo aspetto, soprattutto per il tipo di squadra che siamo, con tanti giovani, con dei leader ...

