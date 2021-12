Conferenza stampa Thiago Motta: «Subiamo tanti rigori, dobbiamo migliorare» (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato in vista della partita contro il Sassuolo Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo. SITUAZIONI CONTRO – «dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato di poterlo fare, se vogliamo risultati diversi e positivi dobbiamo difenderci insieme, ma anche nel recupero palla dobbiamo fare meglio. Quest’anno abbiamo stabilito il record di rigori contro. Alcuni c’erano, altri erano esagerati». KIWIOR – «Kiwior mi ha fatto una buona impressione, ma non sorprende, si sta allenando molto bene. È interessante, un difensore mancino, e noi in squadra abbiamo solo Nikolaou e lui. La sua ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore dello Speziaha parlato in vista della partita contro il Sassuolo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo. SITUAZIONI CONTRO – «, abbiamo dimostrato di poterlo fare, se vogliamo risultati diversi e positividifenderci insieme, ma anche nel recupero pallafare meglio. Quest’anno abbiamo stabilito il record dicontro. Alcuni c’erano, altri erano esagerati». KIWIOR – «Kiwior mi ha fatto una buona impressione, ma non sorprende, si sta allenando molto bene. È interessante, un difensore mancino, e noi in squadra abbiamo solo Nikolaou e lui. La sua ...

