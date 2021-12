Conferenza stampa Italiano: «Col Bologna partita importante. Il mercato non mi interessa» (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna. Bologna – «So che Mihajlovic sta facendo un gran lavoro a Bologna e che la squadra ha elementi importanti. Meritano di stare in questa posizione di classifica. Noi dobbiamo fare questo salto ulteriore in trasferta perché non raccogliamo per quanto seminiamo. Per questo può essere una gara importante per entrambi». mercato – «Milenkovic? Un ragazzo non può fare una panchina e viene messo subito sul mercato? A parte le battute, non ho mai pensato a cosa può succedere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore della Fiorentinaha parlato alla vigilia dellacontro ilVincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro il– «So che Mihajlovic sta facendo un gran lavoro ae che la squadra ha elementi importanti. Meritano di stare in questa posizione di classifica. Noi dobbiamo fare questo salto ulteriore in trasferta perché non raccogliamo per quanto seminiamo. Per questo può essere una garaper entrambi».– «Milenkovic? Un ragazzo non può fare una panchina e viene messo subito sul? A parte le battute, non ho mai pensato a cosa può succedere ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il ddl per la #prevenzione e il contrasto alla #violenzasulledonne. “Ne… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla #ViolenzasulleDonne e alla… - infoitsport : Spezia-Sassuolo, conferenza stampa di Dionisi: 'Boga ci sarà, Djuricic no' - flamanc24 : RT @RollingStoneita: #MariahCarey torna con uno speciale su Apple TV+: «Il regalo più costoso che ho fatto? Una Ferrari. Ma non se la merit… -