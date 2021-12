Condono per le autorizzazioni degli Ncc, l’Anar: “Una proposta immorale e illegale” (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma – “La proposta di Condono di quei Noleggiatori che ad oggi utilizzano autorizzazioni di qualsiasi comune italiano operando invece stabilmente sul territorio romano a chi dimostra di pagare le tasse e di svolgere la propria attività di Noleggio Con Conducente fatta dal presidente della cooperativa Taxi 3570 Loreno Bittarelli ci appare prima di tutto immorale, ma soprattutto illegale perché, e lo sa benissimo il presidente (oppure no?), che nel 2019 vi è stato un allargamento del principio di territorialità delle autorizzazioni provinciali, che di fatto ha implementato il numero degli Ncc che possono operare stabilmente sul territorio di Roma raggiungendo così un totale di 1800 autorizzazioni, molte di più dell’algoritmo dell’ente provinciale che ne ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma – “Ladidi quei Noleggiatori che ad oggi utilizzanodi qualsiasi comune italiano operando invece stabilmente sul territorio romano a chi dimostra di pagare le tasse e di svolgere la propria attività di Noleggio Con Conducente fatta dal presidente della cooperativa Taxi 3570 Loreno Bittarelli ci appare prima di tutto, ma soprattuttoperché, e lo sa benissimo il presidente (oppure no?), che nel 2019 vi è stato un allargamento del principio di territorialità delleprovinciali, che di fatto ha implementato il numeroNcc che possono operare stabilmente sul territorio di Roma raggiungendo così un totale di 1800, molte di più dell’algoritmo dell’ente provinciale che ne ...

