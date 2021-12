Combinata nordica | staffetta maschile | Norvegia imprendibile davanti alla Germania | Italia ultima

(Di sabato 4 dicembre 2021) La primadella stagione se l’aggiudica la. La squadra composta da Jens-Luraas Oftebro, Espen Bjoernstad, Joergen Graabak e Jarl-Magnus Riiber batte lache all’inizio della gara di fondo la precedeva di 21?. La compagine teutonica composta da Faist, Geiger, Frenzel e Weber nulla può contro l’frazione di Riiber, pur essendo stata prima fino all’ultimo intermedio ai 19,5 km su 20. Con uno scatto imperioso negli ultimi 500 metri Riiber saluta la compagnia di Geiger e vince con 5?3 di vantaggio. Il terzo gradino del podio se lo aggiudica il Giappone (Yoshito Watabe, Akito Watabe, Sora Yachi e Ryota Yamamoto) ma a ben 2’23?3 stampando in volata l’Austria (2’23?4). In particolare proprio il grande veterano Akito Watabe riesce a mettere lo sciall’austriaco Johannes ...

Annika Sieff, dopo il primo storico podio ottenuto nella combinata nordica femminile, nella giornata di venerdì 3 dicembre, punta ad un altro piazzamento di rilievo nella gara individuale di sabato 4 dicembre. Dopo la prova di salto, la diciottenne italiana ...
Gyda Westvold Hansen rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica anche la seconda Gundersen di Lillehammer, sede della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile ...