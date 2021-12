Combinata nordica, staffetta maschile: Italia lontanissima dopo il salto. Germania e Norvegia per la vittoria (Di sabato 4 dicembre 2021) La prova di salto della staffetta maschile valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica, disputata sul trampolino HS98 di Lillehammer, Norvegia, ha visto andare in scena, come da previsione, la battaglia tra Germania e Norvegia. dopo il salto infatti, la Nazionale teutonica composta da Faist, Geiger, Frenzel e Weber ha ottenuto 499.2 punti andandosi a collocare in prima posizione provvisoria. Seconda la squadra di casa, composta da Oftebro, Bjoernstad, Graabak e Riiber, a 483,7 punti e staccati di 21? prima della prova sugli sci stretti che si disputerà alle 13:40 di sabato 4 dicembre. Si prospetta dunque una battaglia a due per la vittoria di tappa. Terzia, ma staccata di 55? l’Austria, che ha ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) La prova didellavalida per la Coppa del Mondo di, disputata sul trampolino HS98 di Lillehammer,, ha visto andare in scena, come da previsione, la battaglia trailinfatti, la Nazionale teutonica composta da Faist, Geiger, Frenzel e Weber ha ottenuto 499.2 punti andandosi a collocare in prima posizione provvisoria. Seconda la squadra di casa, composta da Oftebro, Bjoernstad, Graabak e Riiber, a 483,7 punti e staccati di 21? prima della prova sugli sci stretti che si disputerà alle 13:40 di sabato 4 dicembre. Si prospetta dunque una battaglia a due per ladi tappa. Terzia, ma staccata di 55? l’Austria, che ha ...

