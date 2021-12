Combinata nordica | dopo il salto Italia lontanissima nella staffetta di Lillehammer Germania e Norvegia per la vittoria

(Di sabato 4 dicembre 2021) Si è disputata in mattinata la prova disul trampolino HS98 diper la primastagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile di. Sarà battaglia, com’era ovvio alla vigilia, traper la. I teutonici guidano la graduatoria, con un vantaggio minimo che potrebbe però consentire di affrontare la prova sugli sci stretti gestendo meglio le energie. 499,2 punti totali per i tedeschi (che schierano Faisst, Geiger, Frenzel e Weber), vantaggio di 21” su Jarl Magnus Riiber e compagni. Probabile lotta a due anche per il terzo gradino del podio: l’Austria è infatti distante 55”, il Giappone 1? e dunque le due compagini dovrebbero raggrupparsi sin dalle prime fasi di gara. Molto ...

Advertising

ItaliaTeam_it : La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza n… - Eurosport_IT : BRAVISSIMA ANNIKA! ?????? L'Italia trova il primo storico podio nella Coppa del Mondo di combinata nordica femminile… - Coninews : Annika sei nella storia! ?? Terza nella Gundersen di Lillehammer, Annika #Sieff conquista il primo podio azzurro di… - Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: La prima atleta #ItaliaTeam a salire sul podio in Coppa del Mondo nella combinata nordica. Annika Sieff è terza nella… - Emycaiazzo22 : RT @Coninews: Annika sei nella storia! ?? Terza nella Gundersen di Lillehammer, Annika #Sieff conquista il primo podio azzurro di sempre ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica

Un inizio col botto quello della stagione femminile di. Nella prima tappa di Coppa del mondo 2021/22 a Lillehammer, in Norvegia, Annika Sieff ha conquistato un meraviglioso terzo posto, regalando così all'Italia il primo storico podio di ...Laitaliana vive una giornata doppiamente storica nella Coppa del mondo femminile che ha esordito ufficialmente a Lillehammer, in Norvegia. Il merito è di Annika Sieff, diciottenne ...Si è disputata in mattinata la prova di salto sul trampolino HS98 di Lillehammer per la prima staffetta stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. Sarà battaglia, ...Davide Ghioffo ha conquistato una meravigliosa terza piazza nei 5000 metri. Primo podio individuale in Coppa del Mondo in carriera per l’atleta delle Fiamme Oro. Non c’è due senza tre per l’ Italia de ...