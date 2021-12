Colantuono, siamo in emergenza ma approccio sbagliato (Di sabato 4 dicembre 2021) "Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli non erano al meglio. L'approccio doveva essere più cattivo, più ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) "Questa situazione ci vede in grandissimacontro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli non erano al meglio. L'doveva essere più cattivo, più ...

Advertising

glooit : Colantuono, siamo in emergenza ma approccio sbagliato leggi su Gloo - TuttoSalerno : Colantuono: 'Ci voleva un approccio più cattivo, siamo in grande emergenza e questo non aiuta, ci serve una mano da… - ottopagine : Milan-Salernitana 2-0, Colantuono: «Approccio sbagliato ma siamo in emergenza» #Salerno - granatissimi : Milan-Salernitana 2-0, Colantuono: «Approccio sbagliato ma siamo in emergenza» - TuttoSalerno : Colantuono: 'Mi dispiace aver preso il secondo gol in quel modo, in alcuni ruoli siamo corti' -