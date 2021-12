Cogliate | ennesimo tentativo di raggiro con Sms che rimanda a un negozio in Bangladesh

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 4 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’invito via Sms ad un uomo di: collegarsi subito ad un sito per “certificare i dati”: l’dicorre sul telefonino. Chissà perché per certificare i miei dati, la Bnl, Banca nazionale del lavoro, di cui peraltro non sono nemmeno cliente, dovrebbe fare riferimento ad unonline di computer, realmente esistente, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.