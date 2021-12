Claudio Baglioni, Operazione piovra o Dragon Trainer? La tv del 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 4 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Canale5 alle 21.40 prenderà il via “Ua’ – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 4su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Canale5 alle 21.40 prenderà il via “Ua’ – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da ...

