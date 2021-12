Claudio Baglioni, cosa gli è successo? Incidente stradale e chirurgia estetica: FOTO prima e dopo (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualche anno fa, Claudio Baglioni è stato vittima di un brutto Incidente, che l’ha costretto alla chirurgia estetica per le ferite riportate. Claudio Baglioni non ha certo bisogno di presentazioni: il cantautore è, infatti, una delle icone che ha fatto la storia della musica italiana facendo innamorare generazioni e generazioni di giovani e meno giovani... Leggi su donnapop (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualche anno fa,è stato vittima di un brutto, che l’ha costretto allaper le ferite riportate.non ha certo bisogno di presentazioni: il cantautore è, infatti, una delle icone che ha fatto la storia della musica italiana facendo innamorare generazioni e generazioni di giovani e meno giovani...

Advertising

MediasetPlay : Claudio Baglioni vi aspetta questa sera, in prima serata su #Canale5, con… #Uà ?? Tre serate-evento uniche e irrin… - MediasetPlay : Claudio Baglioni sarà il protagonista di Uà, #Uomodivarieetà ? Da sabato 4 dicembre, in prima serata su #Canale5 e… - sonikmusicnet : Ora in onda: CLAUDIO BAGLIONI - SIGNORA LIA - CeciliaOnda : RT @MediasetPlay: Claudio Baglioni vi aspetta questa sera, in prima serata su #Canale5, con… #Uà ?? Tre serate-evento uniche e irrinunciab… - APmagazineit : Claudio Baglioni debutta su Canale 5 con Uà - Uomo di varie età. Gli ospiti della prima puntata. #uà… -