Claudio Baglioni con Uà – Uomo di varie età: gli ospiti della prima serata evento in onda sabato 4 dicembre

Claudio Baglioni torna in televisione con uno show unico che mischierà il racconto della sua carriera al grande spettacolo televisivo. La prima delle tre serate evento va in onda su Canale5 sabato 4 dicembre 2021 quando Uà – Uomo di varie età svelerà al pubblico il suo grande progetto. Il cantante e conduttore romano sarà impegnato in un progetto unico per la sua carriera che mai prima d'ora lo aveva messo di fronte ad una sfida così difficile e d entusiasmante. Lo show sarà un mix tutto da gustare di grande musica, coreografie e performance sensazionali in compagnia di più di 60 ospiti che arriveranno a fare compagnia a Claudio Baglioni.

