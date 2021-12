Clamoroso: Ronaldo si è fatto male nell’esultanza con l’Arsenal (Di sabato 4 dicembre 2021) Stando a quanto riferisce il giornale inglese ‘Sun’, già riportato da diversi portali d’informazione italiani, Cristiano Ronaldo potrebbe saltare la prima partita del Manchester United della gestione Rangnick. A destare particolare interesse è però il motivo dell’infortunio, che è a dir poco Clamoroso: CR7 si sarebbe fatto male da solo durante l’esultanza, dopo aver segnato il rigore che qualche giorno fa ha deciso la partita contro l’Arsenal. Il suo proverbiale «Siuuu» l’avrebbe tradito: un atterraggio complicato, dopo il saltello, gli avrebbe procurato un problema al ginocchio. Che lo United vorrebbe affrontare con la massima precauzione possibile. Non sono bastate, insomma, tutte le prove che il fuoriclasse portoghese fa negli spogliatoi. CR7 in dubbio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Stando a quanto riferisce il giornale inglese ‘Sun’, già riportato da diversi portali d’informazione italiani, Cristianopotrebbe saltare la prima partita del Manchester United della gestione Rangnick. A destare particolare interesse è però il motivo dell’infortunio, che è a dir poco: CR7 si sarebbeda solo durante l’esultanza, dopo aver segnato il rigore che qualche giorno fa ha deciso la partita contro. Il suo proverbiale «Siuuu» l’avrebbe tradito: un atterraggio complicato, dopo il saltello, gli avrebbe procurato un problema al ginocchio. Che lo United vorrebbe affrontare con la massima precauzione possibile. Non sono bastate, insomma, tutte le prove che il fuoriclasse portoghese fa negli spogliatoi. CR7 in dubbio. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Clamoroso: #Ronaldo si è fatto male nell’esultanza con l’Arsenal Il fuoriclasse portoghese può saltare la prima di… - CorSport : 'Clamoroso #Ronaldo: infortunio al ginocchio per l'esultanza Siuuu' ?? - deKontski : 'Clamoroso Ronaldo: infortunio al ginocchio per l'esultanza Siuuu' Letteralmente ciò in cui speravo da anni. - zazoomblog : Clamoroso Ronaldo: infortunio al ginocchio per lesultanza Siuuu - #Clamoroso #Ronaldo: #infortunio - sportli26181512 : 'Clamoroso Ronaldo: infortunio al ginocchio per l'esultanza Siuuu': Secondo quanto riportato dal Sun, l'esultanza p… -