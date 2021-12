Chi è il dentista con il braccio in silicone per il vaccino. La protesi presa online e quel cartello sul Green pass (Di sabato 4 dicembre 2021) Guido Russo , 57 anni, dentista che si era presentato col braccio in silicone per ottenere il Green pass senza vaccinarsi, non nascondeva certamente le sue posizioni anti - scientifiche. Anzi. Sulla ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Guido Russo , 57 anni,che si era presentato colinper ottenere ilsenza vaccinarsi, non nascondeva certamente le sue posizioni anti - scientifiche. Anzi. Sulla ...

Advertising

infoitinterno : Guido Russo, braccio finto per evitare il vaccino: ecco chi è il dentista furbetto no vax. Rischia la radiazione - infoitinterno : Chi è il dentista con il braccio in silicone per il vaccino. La protesi presa online e quel cartello sul Green pass - m_marinellen : Ecco chi è il dentista #novax di #Biella che si è presentato all'#hub con il braccio in #silicone e la testa di caz… - Gazzettino : Guido Russo, chi è il dentista con il braccio in silicone per il vaccino: il cartello sul Green pass e la protesi c… - CorriereTorino : Guido Russo, chi è il dentista no vax con il falso braccio di silicone: denunciato per ... -