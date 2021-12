Chelsea beffato dal West Ham Il Liverpool sale al primo posto

Advertising

sportli26181512 : Premier, Chelsea beffato dal West Ham: Guardiola fiuta il sorpasso: I Blues passano per due volte in vantaggio, ma… -

Immensa la delusione per Lewandowski (Miglior attaccante del 2021), di nuovodopo la non ... soprattutto se si pensa ai successi di Jorginho (Europei con l'Italia e Champions League col......centrocampista dell'Italia è finito nella top 3 della classifica finale del Pallone d'Oro 2021 ma non ha vinto Jorginhoo Jorginho ha avuto quello che si merita? Il centrocampista del,...Il Chelsea è stato sconfitto dal West Ham e per i Blues è tempo di crisi. Come per Lukaku, utilizzato solo nella ripresa e mai in partita: pioggia di critiche per Big Rom. Quattro punti nelle ultime t ...Era il match più interessante della 15esima giornata di Premier League 2021/2022, e non ha deluso le aspettative: West Ham-Chelsea è stata una girandola di emozioni, con i padroni di casa che si sono ...