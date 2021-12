Che Natale è senza nuove canzoni a tema? (Di sabato 4 dicembre 2021) Quanti non sanno fare a meno delle canzoni di Natale, classiche o nuove? Le prime appagano sempre, delle altre si è avidi. Bene, sappiate che le canzoni di Natale 2021 sono già parecchie ancora prima dell'Immacolata e aumenteranno. Del resto, sotto le feste siamo fatti così. C'è chi si trasforma in folletto già a novembre, chi con l'inizio di dicembre comincia a preoccuparsi dei regali, chi stappa una birra (non natalizia) con lo spirito del Grinch. Insomma, ognuno deve vivere liberamente la stagione, eppure un po' per tutti c'è qualcosa che non può mancare: la musica, in particolare le canzoni di Natale. “Benedette” dalla voce della signora del XMas Time Mariah Carey, ironiche come quelle di Radio Deejay, classiche come le propone Michael Bublè: ce ne sono per tutti ... Leggi su gqitalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Quanti non sanno fare a meno delledi, classiche o? Le prime appagano sempre, delle altre si è avidi. Bene, sappiate che ledi2021 sono già parecchie ancora prima dell'Immacolata e aumenteranno. Del resto, sotto le feste siamo fatti così. C'è chi si trasforma in folletto già a novembre, chi con l'inizio di dicembre comincia a preoccuparsi dei regali, chi stappa una birra (non natalizia) con lo spirito del Grinch. Insomma, ognuno deve vivere liberamente la stagione, eppure un po' per tutti c'è qualcosa che non può mancare: la musica, in particolare ledi. “Benedette” dalla voce della signora del XMas Time Mariah Carey, ironiche come quelle di Radio Deejay, classiche come le propone Michael Bublè: ce ne sono per tutti ...

ladyonorato : Perdono tempo. Chi resiste alla follia in atto non ha alcuna voglia di foraggiare coloro che la sostengono. Il Nata… - LuigiBrugnaro : ?VENEZIA si VESTE di LUCE! ??Abbiamo acceso l’albero di Natale in Piazza San Marco! Da qui parte un grande messaggio… - pietroraffa : Sono in coda per la terza dose e un tizio ha sostenuto che 'le pacche sul sedere sono normali', aggiungendo subito… - PigroNato : @WandaPriton Cacci gli acquisiti (Natale e vegetariani sono un ossimoro) e alla figliolanza ammannisca quel che Le… - hollandscurls_ : qui per dire al mondo che simo e manu si abbracceranno guardandosi mentre insieme cantano E POI COSÌ TU SEI QUI NAT… -