Che fine ha fatto lo spin-off de Il Trono di Spade sui Lannister con Naomi Watts?

Ricordate il primo spin-off de Il Trono di Spade che avrebbe raccontato le vite degli antenati degli Stark e dei Lannister? L'imponente progetto era stato annunciato nel maggio 2019, all'indomani della fine della serie originale. Di Bloodmoon, questo il titolo scelto, è stato girato solo l'episodio pilota, con il set allestito anche in Italia. Poi, il progetto non è mai andato in porto, nonostante la HBO abbia speso ben 30 milioni di dollari per quel singolo episodio. Naomi Watts era tra i grandi nomi ancorati allo spin-off de Il Trono di Spade, a cui avrebbero fatto parte anche Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Toby Regbo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Borrell (Ue): "Serve un accordo sui migranti, non possiamo permetterci un'altra Bielorussia" "Ora sono tornati nelle loro capitali per il fine settimana, ma l'impegno è quello di tornare lunedì o martedì a Vienna", ha spiegato, anticipando fra l'altro che l'Ue "sta lavorando a una strategia ...

Omicron si diffonde anche in Italia, un caso anche in Alto Adige Si tratta di una donna del Burgraviato rientrata in Alto Adige dal Sudafrica a fine novembre . Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all'...

Che fine farà il bonus Renzi in busta paga Today Muore a 49 anni mamma di due figlie CASCIANA TERME LARI. Il borgo di Lari piange per la morte di Immacolata Sauchella, madre di due figlie, 49 anni, che da tempo combatteva contro un tumore. Una lotta che ieri, nella sua abitazione, l’h ...

No Draghi Day, 4 dicembre a Pescara manifestazione di Potere al Popolo 4 DICEMBRE: NO DRAGHI DAY! MANIFESTAZIONE REGIONALE PESCARA, PIAZZA SACRO CUORE ORE 16.00 E’ un autunno amaro quello che stanno vivendo i settori popolari del nostro paese. A fronte di una pandemia la ...

