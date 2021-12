Charles Leclerc: “Ripagherò la squadra con il miglior risultato possibile” (Di sabato 4 dicembre 2021) Le parole di Charles Leclerc dopo le Libere, nonostante l’epilogo non sia stato dei migliori, sono state comunque positive. L’incidente che ha coinvolto il monegasco nel finale avrebbe potuto sicuramente condizionare l’analisi della pista e dell’automobile, mentre la lucidità ha sempre dominato il pilota Ferrari. È fortunatamente uscito indenne dall’impatto alla Curva 22, salvando anche la SF21. La stagione è stata finora in chiaroscuro, ma c’è la voglia di chiudere con buoni risultati e il GP di Arabia Saudita può essere l’occasione giusta. Le parole di Charles Leclerc Le parole di Charles Leclerc, riportate da Ferrari, sono dirette a guardare al bicchiere mezzo pieno della giornata di libere: “Purtroppo questa giornata non si è conclusa come avremmo voluto. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Le parole didopo le Libere, nonostante l’epilogo non sia stato deii, sono state comunque positive. L’incidente che ha coinvolto il monegasco nel finale avrebbe potuto sicuramente condizionare l’analisi della pista e dell’automobile, mentre la lucidità ha sempre dominato il pilota Ferrari. È fortunatamente uscito indenne dall’impatto alla Curva 22, salvando anche la SF21. La stagione è stata finora in chiaroscuro, ma c’è la voglia di chiudere con buoni risultati e il GP di Arabia Saudita può essere l’occasione giusta. Le parole diLe parole di, riportate da Ferrari, sono dirette a guardare al bicchiere mezzo pieno della giornata di libere: “Purtroppo questa giornata non si è conclusa come avremmo voluto. ...

Advertising

Fracogliandro3 : RT @charlvsando: io dal carro di Charles Leclerc non scendo neanche se vengo minacciata - Fracogliandro3 : RT @wolfsxtar: poche cose sono certe nella vita, ma charles leclerc a muro nei cittadini, quello è certissimo - intheoutersp4ce : RT @charlvsando: io dal carro di Charles Leclerc non scendo neanche se vengo minacciata - infoitsport : F1, incidente Charles Leclerc: salvi motore e telaio della Ferrari. Lunga riparazione nella notte - Sabrina63967774 : RT @charlesxlando: stasera i miei pensieri vanno solo a charles leclerc, sperando che domani possa essere una bella giornata per lui https:… -