Charlène di Monaco svelato il vero motivo del ricovero della Principessa

Leggi su gossivip.myblog

(Di sabato 4 dicembre 2021) Non c’è pace perdi. Un nuovo retroscena rimette in discussione le vere ragioni del rico, che da diversi giorni ha lasciato il Principato per stabilirsi in un centro specializzato in Svizzera, forse a Zurigo. Se all’inizio si temeva che a tenere lontano la Wittstock dalla sua famiglia fosse il Covid