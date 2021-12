Castronovi: “Preoccupazione per gli ex lavoratori di Verde Amico” (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo fortemente preoccupati della sorte dei 130 lavoratori ex Taranto IsolaVerde, fino a qualche mese impegnati nel progetto “Verde Amico”: io e il già Sindaco Rinaldo Melucci abbiamo chiesto un incontro urgente al Commissario Vincenzo Cardellicchio per chiedergli di seguire con la massima attenzione questa vertenza che riguarda tantissime famiglie»: ad esprimere Preoccupazione è Paolo Castronovi, segretario cittadino del PSI di Terra Jonica ed ex assessore comunale alle Società partecipate e Ambiente.«Solo due mesi addietro io e l’allora Sindaco Melucci – continua Paolo Castronovi – avevamo tranquillizzato i lavoratori in quanto, già all’inizio del prossimo anno, sarebbero stati riassunti da Kyma Servizi in virtù del rifinanziamento biennale del ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo fortemente preoccupati della sorte dei 130ex Taranto Isola, fino a qualche mese impegnati nel progetto “”: io e il già Sindaco Rinaldo Melucci abbiamo chiesto un incontro urgente al Commissario Vincenzo Cardellicchio per chiedergli di seguire con la massima attenzione questa vertenza che riguarda tantissime famiglie»: ad esprimereè Paolo, segretario cittadino del PSI di Terra Jonica ed ex assessore comunale alle Società partecipate e Ambiente.«Solo due mesi addietro io e l’allora Sindaco Melucci – continua Paolo– avevamo tranquillizzato iin quanto, già all’inizio del prossimo anno, sarebbero stati riassunti da Kyma Servizi in virtù del rifinanziamento biennale del ...

