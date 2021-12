Caso Eitan, il bambino in Italia a casa con gli zii: "Felici del suo ritorno" (Di sabato 4 dicembre 2021) L'agente di polizia che lo ha accompagnato: "Era contento di tornare a casa". Il piccolo di 6 anni, dopo aver perso i genitori e il fratellino nella tragedia del Mottarone, si è ritrovato in mezzo a un'aspra controversia tra le famiglie di origine Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) L'agente di polizia che lo ha accompagnato: "Era contento di tornare a". Il piccolo di 6 anni, dopo aver perso i genitori e il fratellino nella tragedia del Mottarone, si è ritrovato in mezzo a un'aspra controversia tra le famiglie di origine

