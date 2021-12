Caserta | il vigile del fuoco che le salvò la vita ha una grave malattia | Gli donerò il mio sangue | è il minimo

Advertising

commenta Da salvata a salvatrice: è questa la storia della 21enne Carla Cappaverde di Casaluce (), che nel giorno di Pasqua, lo scorso 4 aprile, fu salvata daldel fuoco napoletano Francesco Di Somma , 41 anni, dopo che era caduta in un pozzo artesiano di 20 metri, nel cortile ...Il pompiere - eroe tirò fuori la giovane da 20 metri di profondità a Casaluce, in provincia di. Ora ha scoperto di essere affetto da una malattia ematica. E lei: 'Aiuterò il mio ...Lui si chiama Francesco Di Somma e pochi mesi dopo aver salvato una ragazza di vent'anni caduta in un pozzo ha scoperto di essere affetto da una patologia rarissima. E ora è lei ad aiutarlo ...Le vite di Francesco Di Somma, 41 anni, e Carla Cappaverde, 21, si sono incrociate nel giorno di Pasqua, quando lei finì in un pozzo. Ora è il pompiere che ha bisogno di aiuto ...