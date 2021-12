Caserta | “Avevamo tutto da perdere I fischi a Glik mi hanno fatto male”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Pordenone. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Bruno Tedino. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Svantaggio – Quando vai sotto di un gol, al di là della prestazione, sicuramente tante cose ti passano per la testa. Devo cercare di non vedere le cose negative in quel momento, trasmettendo positività ai ragazzi. Vedo come si allenano i ragazzi, in loro ci sono la voglia e la determinazione di fare la partita. Eravamo alla terza gara in una settimana, non era semplice, secondo me abbiamo sbagliato solo nella fluidità della palla, eravamo più lenti rispetto ad altre volte. Vanno considerate, però, anche le ...