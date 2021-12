Carolina Stramare | giacca elegante e… scollatura mozzafiato | fan a bocca aperta

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Carolina Stramare ???????????? - Salvo_1_ : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Carolina Stramare ???????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Carolina Stramare ???????????? - gdzingaro : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Carolina Stramare ???????????? - frankalpacino89 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Carolina Stramare ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Stramare

ultimaparola.com

Nonostante abbia intrapreso il percorso di attrice e non quello di modella, come la collega, sovente presta il proprio volto per collaborazioni importanti, come quella con Dior. ...Commenta per primosta vivendo un autentico magic moment. La splendida ex - Miss Italia è oggi il volto di Hellbiz per la Serie B , ma non ha abbandonato il suo lavoro di modella e proprio in questi ...La modella, volto della Serie B per la stagione 2021/22, su Instagram riscuote sempre più successo con i suoi scatti ...La modella appare seminuda in camera da letto, una lingerie – Yamamay, come sottolinea la stessa – che lascia fantasticare ma al contempo mostra senza esitazione quelle curve così curate e perfette di ...