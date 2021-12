' Caro Babbo Natale | non voglio giochi | regalami una famiglia' Le commoventi lettere dei bambini in comunità

Advertising

dilorenzogiofk : caro babbo natale quest'anno vorrei fare il pettegolo - stocazzzzzo : RT @Quasi_compiuta: Caro Babbo Natale, quest'anno, portami solo un pacco. Il suo. Grazie. - EmilyAmandaRoss : Caro babbo natale quest'anno vorrei sapere se è possibile avere un gatto Ma ???? - xlvdo : caro babbo natale quest'anno vorrei dormire con lui per il resto - comevepare_ : @NAMACISSII caro babbo natale quest'anno vorrei essere a casa con te -

Non giocattoli ma amore . E' questo il desiderio espresso da alcuni bambini di diverse case accoglienza di Napoli che per Natale hanno scritto lettere per richiedere regali , ma del tutto insoliti. '...Una letterina inviata a per chiedere un telescopio: un po' perché 'amo le stelle, mi incuriosiscono' e un po' perché 'così mi sentirei più vicino ai miei nonni che sono in cielo. Grazie di tutto e ...Non giocattoli ma amore. E' questo il desiderio espresso da alcuni bambini di diverse case accoglienza di Napoli che per Natale hanno scritto lettere ...Una letterina inviata a Babbo Natale per chiedere un telescopio: un po’ perché «amo le stelle, mi incuriosiscono» e un po’ perché «così mi ...