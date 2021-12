Carne di coccodrillo al pranzo di Natale? L'ok del Ministero: 'Ora si può mangiare' (Di sabato 4 dicembre 2021) Se finora la Carne di coccodrillo è sempre stata vietata , adesso sembra ci sia stato il lasciapassare . Il Ministero della Salute ha inviato una nota al Ministero della transizione ecologica, ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Se finora ladiè sempre stata vietata , adesso sembra ci sia stato il lasciapassare . Ildella Salute ha inviato una nota aldella transizione ecologica, ...

Bianca34874951 : RT @fanpage: Il Ministero della Salute dà il via libera alla carne di coccodrillo, si potrà mangiare anche in Italia - BrunoMaggi : RT @fanpage: Il Ministero della Salute dà il via libera alla carne di coccodrillo, si potrà mangiare anche in Italia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il Ministero della Salute dà il via libera alla carne di coccodrillo, si potrà mangiare anche in Italia - fanpage : Il Ministero della Salute dà il via libera alla carne di coccodrillo, si potrà mangiare anche in Italia - CarloOttaviano : L'Europa autorizza la carne di coccodrillo. Ora ci sarà chi in malafede ci dirà che vogliono obbligarci a mangiarla… -