Capo negoziatore Iran all' ANSA | ' non faremo marcia indietro'

L'Iran "non farà marcia indietro" sulle sue richieste per riattivare l'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha detto in un'intervista esclusiva all'ANSA ildi Teheran, il vice ministro degli Esteri Ali Bagheri Kani, aggiungendo che poiché sono stati gli Usa a uscire da quell'intesa nel 2018, spetta a loro fare il primo passo. Le proposte ...Ragioni di opportunità: iliraniano, Ali Bagheri Kani , ha voluto approfittare dell'attenzione che i giornalisti dedicavano ai delegati di Pechino per non rilasciare dichiarazioni. ...(ANSA) - TEHERAN, 04 DIC - L'Iran "non farà marcia indietro" sulle sue richieste per riattivare l'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha detto in un'intervista esclusiva all'ANSA il capo negoziatore di ...Il round di colloqui di Vienna sul Jcpoa che si è tenuta questa settimana non ha portato risultati. L’Iran resta su una posizione massimalista ...