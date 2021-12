Capezzone attacca Zerocalcare | «Lagna e disagio come dimensione sistenziale» La replica del fumettista diventa virale

(Di sabato 4 dicembre 2021) Una recensione laconica,può esserlo un tweet, quella lanciata da Danielesui social. L’oggetto del dibattito è la serie animata di Michele Rech, in arte, che ha sbancato il botteghino virtuale di Netflix. «Voi con, noi con Clint Eastwood. A ciascuno il suo, e ciascuno contento: chi con lae il; chi invece con la lotta, la sfida, l’affermazione dell’individuo contro ogni potere», scrive l’ex deputato di centrodestra. Al tweet– rigorosamente in romanesco – l’autore di Strappare lungo i bordi: «A me me fa volà che Danielese senteClint Eastwood». La risposta di ...

"Quando uncol fucile incontra un Zerocalcare con la penna, ilcol fucile è un omminicch' morto". "Non ho ancora avuto il tempo di vedere la tua serie, ora che so che non piace a ..., Zerocalcare risponde. E lo fa a modo suo, su Twitter, con l'inconfondibile e marcato dialetto romano: "A me me fa volà che DanieleCapezzone se sente come Clint Eastwood". La ...Il politico e opininista Daniele Capezzone ha criticato aspramente Strappare Lungo i Bordi. La risposta di Zerocalcare non si è fatta attendere!Il politico Daniele Capezzone ha attaccato su Twitter Zerocalcare citando Clint Eastwood. Il fumettista ha immediatamente risposto ...