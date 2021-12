Candreva: «Nazionale? Sono un vecchietto, ma se Mancini mi chiamasse gli direi di sì» (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonio Candreva ha parlato in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport: le dichiarazioni dell’esterno sulla Nazionale Antonio Candreva nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche di Nazionale e del possibile ritorno in azzurro. ITALIA – «L’Europeo l’ho seguito da tifoso e Sono orgoglioso della Nazionale. Torneo super, complimenti. Tutti ci siamo divertiti a vedere gli azzurri. Si è riassaporata la voglia di Nazionale. Wembley, visto dall’interno con 80 mila spettatori, è uno stadio fantastico. Vincere in casa dell’Inghilterra è stato ancora più bello. E’ stato bello guardarli e tifare. Un gruppo giovane, stanno facendo bene. Si stanno imponendo nei loro ruoli e in Nazionale. Sono un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Antonioha parlato in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport: le dichiarazioni dell’esterno sullaAntonionella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato anche die del possibile ritorno in azzurro. ITALIA – «L’Europeo l’ho seguito da tifoso eorgoglioso della. Torneo super, complimenti. Tutti ci siamo divertiti a vedere gli azzurri. Si è riassaporata la voglia di. Wembley, visto dall’interno con 80 mila spettatori, è uno stadio fantastico. Vincere in casa dell’Inghilterra è stato ancora più bello. E’ stato bello guardarli e tifare. Un gruppo giovane, stanno facendo bene. Si stanno imponendo nei loro ruoli e inun ...

Advertising

CalcioNews24 : #Candreva sogna la Nazionale - SampNews24 : #Sampdoria, #Candreva torna in Nazionale? La risposta del calciatore - serieAnews_com : Candreva torna a sperare nella convocazione in Nazionale: il messaggio diretto al Ct Mancini ?? - LALAZIOMIA : Candreva: 'Lazio nel cuore, rinato alla Samp. Nazionale? Sono un vecchietto, ma direi sì a Mancini' - GoalItalia : Prima parte di stagione da sogno per Candreva ?? Se foste al posto di Mancini, lo convochereste in Nazionale? ?? -