Candreva esclusivo | ' Rinato alla Samp | Lazio nel cuore Mancini | ci sono'

Corriere dello Sport.it

La facilità di calcio di Antonioè la solita, impressionante. Mette il pallone dove vuole. Alle 10,30 di mattina, dopo i massaggi nello spogliatoio di Bogliasco e in attesa del penultimo ...... Audero; Beresynski, Yoshida, Ferrari, Augello;, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Caputo. verrà trasmesso in diretta e insu DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle ...Il centrocampista doriano è tornato ad esprimersi al top con 6 gol e 6 assist. Ora aspetta i biancocelesti a Marassi in una partita delicatissima che suona come un bivio ...Antonio Candreva dimentica l'Inter e si gode la nuova avventura con la maglia della Sampdoria: le parole dell'ex nerazzurro colpiscono.