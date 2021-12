Campania, il 16 dicembre partono le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di sabato 4 dicembre 2021) La Regione Campania apre alle vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Di seguito il comunicato diffuso dal governatore Vincenzo De Luca. Nel corso della riunione convocata oggi e alla quale hanno partecipato l’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, è stato definito – prima di ulteriori approfondimenti di merito già programmati – il piano generale per l’avvio della campagna di vaccinazioni per i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni (388.000 in Campania/dati Istat). Il 16 dicembre – giorno successivo all’arrivo annunciato dei vaccini Pfizer riservati all’età pediatrica – sarà una giornata interamente dedicata alla somministrazione dei vaccini per i bambini. In questa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) La Regioneapre alledeitra i 5 e gli 11. Di seguito il comunicato diffuso dal governatore Vincenzo De Luca. Nel corso della riunione convocata oggi e alla quale hanno partecipato l’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, è stato definito – prima di ulteriori approfondimenti di merito già programmati – il piano generale per l’avvio della campagna diper idi età tra i 5 e gli 11(388.000 in/dati Istat). Il 16– giorno successivo all’arrivo annunciato dei vaccini Pfizer riservati all’età pediatrica – sarà una giornata interamente dedicata alla somministrazione dei vaccini per i. In questa ...

