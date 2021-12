Campania e Covid, incubo nuove ordinanze. De Luca: “Con aumento contagi decisioni per tutti” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid-19 e della possibilità di limitare le libertà personali durante il periodo natalizio. “Faccio un invito a tutti per le feste di capodanno, io francamente le eviterei. In questo momento il mio appello va ai sindaci dei singoli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza-19 e della possibilità di limitare le libertà personali durante il periodo natalizio. “Faccio un invito aper le feste di capodanno, io francamente le eviterei. In questo momento il mio appello va ai sindaci dei singoli L'articolo

