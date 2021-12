Camorra, le mani del clan D’Alessandro su ambulanze e mercato ittico (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa mattina a Castellammare di Stabia, popoloso comune dell’hinterland napoletano hanno sequestrato un complesso aziendale insieme alle quote del capitale sociale di tre società operative nel commercio ittico e un’azienda di servizi di ambulanza. L’intero valore stimato ammonterebbe a circa 4 milioni di euro. Le indagini, secondo Il Mattino, ha consentito l’acquisizione di gravi elementi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa mattina a Castellammare di Stabia, popoloso comune dell’hinterland napoletano hanno sequestrato un complesso aziendale insieme alle quote del capitale sociale di tre società operative nel commercioe un’azienda di servizi di ambulanza. L’intero valore stimato ammonterebbe a circa 4 milioni di euro. Le indagini, secondo Il Mattino, ha consentito l’acquisizione di gravi elementi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

